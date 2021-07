Zmotoryzowani Łódź żądają likwidacji ZDiT, ZIM oraz dymisji sekretarza miasta. List otwarty do prezydent Hanny Zdanowskiej

Jak można dowiedzieć się od "zmotoryzowanych" od dawna starają się oni walczyć z nierównościami na łódzkich drogach, a także przeciwstawiać się kolejnym przedsięwzięciom, które prowadzą do zwężania ulic. Jednak to co w ostatnim czasie przelało czarę goryczy to zmiany w projekcie przebudowy Śmigłego-Rydza robione przez Fundację Fenomen.

Dostaliśmy pismo z UMŁ, że nic nie wie o zmianach w samym projekcie i przesyła pismo do ZiM. Czyli dyrektorzy robią sobie sami co chcą, tak urzędnicy sami decydują! Mamy tego dość i obiecujemy przyłączyć się do referendum (dot. odwołania prezydnet Zdanowskiej) , gdy nie zostaniemy wysłuchani - oświadcza organizacja.

O co walczą "zmotoryzowani"?