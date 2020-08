Znacznie spadła liczba zagranicznych ofert pracy. Najwięcej miejsc oferują Niemcy, pojedyncze Norwegia, Szwecja, Hiszpania

- Aż 42 z nich pochodzą od niemieckich pracodawców - dodaje Izabela Witczak. - Pojedyncze oferty dotyczą pracy w Finlandii, Szwecji, Norwegii, Czechach i Hiszpanii. Większość pracodawców poszukuje osób do pracy fizycznej.

Europejski rynek pracy został otwarty w połowie czerwca, ale ofert pracy jest znacznie mniej niż przed pandemią. Przed koronawirusem dostępnych było ok. 400 różnych propozycji z wielu krajów Unii Europejskiej, obecnie ich liczba do niewielu ponad 50. Dysponują nimi urzędy pracy w całym kraju.

- Gdy zostały zamknięte granice, oferty przestały być realizowane - mówi Izabela Witczak, zastępca kierownika Wydziału Międzynarodowego Pośrednictwa Pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi. - Nie prowadziliśmy też naborów, zarówno chętnych do pracy jak i poszukujących pracowników. Rekrutacja - w formie zdalnej - rozpoczęła się 24 kwietnia.

Przed pandemią wojewódzkie urzędy pracy w całym kraju dysponowały pulą ok. 400 ofert pracy poza granicami kraju. To zmieniło się w marcu.

W norweskim Sandefjordzie wolne miejsce czeka na montera kuchennych blatów granitowych. Pracę będzie można rozpocząć w połowie września, jest to oferta na czas nieokreślony z godzinową stawką w wysokości od 76 zł do 93 zł. Jeśli praca w domu klienta zajmie ponad sześć godzin, to monter otrzyma dietę w wysokości 20-40 euro dziennie.

Szwedzkie Falun zatrudni natomiast dentystę, któremu zapłaci minimum 3,3 tys. euro miesięcznie. W Brandenburgii wakat czeka na strażaka, który będzie zarabiał przynajmniej 11 euro za godzinę. O 50 eurocentów mniej wynosi podstawowa stawka godzinowa operatora wózków widłowych, który jest poszukiwany w Niemczech. Niemal 14 euro za godzinę wynosi minimalna stawka dla spedytora-logistyka, który zatrudni się w Brandenburgii. Równo 14 euro za godzinę może zarobić blacharz lub ślusarz, którzy wybierze się do fińskiej miejscowości Nakkila.