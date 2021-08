Znana łódzka animacja z kolejną prestiżową nagrodą

Film Mariusza Wilczyńskiego tym razem otrzymał nagrodę dla najlepszej pełnometrażowej animacji na Anibar International Animation Festival w Kosowie. W całości dedykowany filmom animowanym festiwal powstał w 2010 roku. Co roku w programie wydarzenia można zobaczyć najciekawsze filmy z całego świata, ale również wziąć udział w licznych warsztatach, debatach, spotkaniach i seminariach.

„Zabij to i wyjedź z tego miasta” to opowieść o mężczyźnie, który uciekając przed rozpaczą po utracie bliskich ukrywa się w bezpiecznej krainie wspomnień, gdzie czas stoi w miejscu, a wszyscy jego bliscy żyją. Film ma na koncie m.in. Złote Lwy Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, cztery Polskie Nagrody Filmowe - Orły.

Na kosowskim festiwalu specjalnym wyróżnieniem w konkursie Human Rights została uhonorowana animacja Katarzyny Warzechy „We Have One Heart”. To historia Adama, który po śmierci matki odnajduje korespondencję, wymienianą przed laty przez rodziców: Polkę i mieszkającego w Iraku Kurda. Dla Adama to okazja, by dowiedzieć się czegoś więcej o ojcu, którego nigdy nie poznał. Produkcja łączy animację rysunkową z materiałami archiwalnymi.