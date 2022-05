Znani sportowcy pomagają Kubusiowi z Nowej Brzeźnicy, który walczy o zdrowe serduszko Dariusz Kuczmera

Marcin Gortat często włącza się w akcje charytatywne

Napisała do nas Sonia Szwagruk: Jestem mamą 3-letniego Kubusia, który walczy, by mieć zdrowe serduszko. My jesteśmy z Nowej Brzeźnicy, to miejscowość w województwie łódzkim, w powiecie pajęczańskim. Na pomoc ruszyli sportowcy.