Znany łódzki fryzjer zadebiutował w bokserskim ringu. I wygrał podczas charytatywnej gali

Opowiada trener UKS Victoria Boxing Łódź Bogdan Szuba: - Podczas każdego wydarzenia zbierane są pieniążki na cel charytatywny poprzez licytację odbywającą się na gali oraz zbiórki indywidualne zawodników. Zawodnicy i zawodniczki spotykają się wspólnie na darmowych treningach boksu, które odbywają się tylko 8 tygodni i uczą się szermierki na pięści. Wszyscy startują w kaskach i rękawicach 16 łuncjowych. 1 Oz = 28, 4 grama. Nie mylmy jednak wagi rękawic z ich rozmiarem. Czyli czy większa rękawica tym większa ilość pianki w strefie uderzenia

Właśnie do takiej gali zgłosił się łódzki fryzjer Mateusz Sułek który poprosił mnie o dodatkowe treningi boksu które przyniosły sukces w postaci wygranej jednogłośnie na punkty walki. Walka nie była może nie była ładna, ale chęć zaangażowanie i wyprowadzanie większość trafionych ciosów doprowadziła mojego zawodnika do wygranej walki. Był to dla nas ogromny sukces, gdyż Mateusz swoją pierwszą walkę na takiej gali stoczył podczas swoich 30. urodzin Więc sukces podwójny.

Bardzo mi miło, że właśnie mnie Mateusz poprosił o pomoc w dodatkowych przygotowaniach do takiej ogólnopolskiej gali boksu, z której pieniążki przeznaczone są na cele charytatywne i ratowanie życia.

Od wielu lat korzystam z usług fryzjerskich. To wspaniały człowiek który od kilkunastu lat zajmuje się i pasjonuje barberingiem. A od 6 lat jest właścicielem Barbershopu Geentleman Mateusz Sułek przy ul. Lutomierskiej 12, gdzie chodzę już na strzyżenie już od kilku lat. Prywatnie to kochający mąż i tata czteroletniej Korneli

Myślę, że przygoda z boksem dopiero weszła w jego życie i przyniesie sukcesy w kolejnych galach Biznes Boxing Polska