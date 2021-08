Znany producent rajstop spod Łodzi upada i zwalnia pracowników. Gdzie jeszcze są zwolnienia grupowe? Kto traci pracę przez pandemię?

W lipcu do urzędów pracy w naszym województwie wpłynęły informacje o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w dwóch firmach: Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej oraz PPHU Consay sp. z o.o. Bank w trzech powiatach: zgierskim, łaskim i w samej Łodzi zwalnia w sumie pięć osób, natomiast producent rajstop 25, czyli całą załogę.

- To wszystko wina pandemii, walczyliśmy do końca, w zasadzie jeszcze próbujemy ocalić firmę - mówi przedstawicielka przedsiębiorstwa. - Przed koronawirusem wiodło nam się dobrze, ale od stycznia tego roku zaczęliśmy stopniowo zwalniać pracowników. Wiele osób w czasie pandemii przeszło na pracę zdalną, zapotrzebowanie na nasze produkty spadło. Na dodatek zbiegło się to z kłopotami całego handlu, jednym z naszych odbiorców była firma Tesco, której sklepy zostały przejęte przez właściciela Netto, a ta firma nie była zainteresowana naszymi wyrobami.