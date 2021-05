Znów festiwal goli w meczu ŁKS z Puszczą. Łodzianie potrafili odmienić losy spotkania Dariusz Kuczmera

Piłka nożna. Piłkarze ŁKS musieli wygrać w Niepołomicach, by jeszcze zachować nadzieje na bezpośredni awans do ekstraklasy. I to się udało po emocjonującym meczu.