Znów gigantyczne kolejki do zoo, tłumy w Aquaparku Fala, brak biletów do EC1. Weekendu darmowych atrakcji za frekwencję wyborczą

W niedzielę (6 września) przez cały dzień znów stała ogromna kolejka do zoo. Przed południem trudno było wejść do Aquaparku Fala. Zabrakło też biletów do Centrum Nauki i Techniki EC1. Łodzianie chcieli skorzystać z obowiązującego w weekend niemal darmowego wstępu do głównych atrakcji Łodzi. Ale nie wszystkim się udało.

Kolejki w weekend darmowych atrakcji za frekwencję W niedzielę przed południem ogromna kolejka stała do Aquaparku Fala. Chętni do wejścia za symboliczną złotówkę utworzyli kolejkę od kas do bramek mierzących temperaturę. - Skusiłem się na to wejście za złotówkę, ale kolejka była tak duża, że zrezygnowałem. Zapłaciłem za pobyt na Zatoce Sportu, przynajmniej nikogo tam nie było - mówi pan Maciej, stały klient Aquaparku Fala . Jednak później tłok się rozładował. Po godz. 13 w kolejce do kas stało tylko około 20 osób, do części letniej Fali można było wejść bez kolejki. Gorzej było w zoo. Tam w sobotę przed południem było luźno, ale później niemal przez cały weekend tworzyła się kolejka wzdłuż ulicy Krzemienieckiej. Miejscami miała około 150-200 metrów. - Na szczęście kolejka szybko szła. W środku też nie było bardzo tłoczno - mówi pani Jola, która na zwiedzanie za złotówkę przyszła z dziećmi. Sobotnie atrakcje w zoo popsuła jednak burza, która około godz. 17 przeszła nad Łodzią. Część zwiedzających uciekała w popłochu. Także w innych miejscach nie brakowało chętnych. Centrum Nauki i Techniki EC1 już w piątek wieczorem ogłosiło, że na weekend zabrakło biletów. Powodem były m.in. ograniczenia związane z koronawirusem. Ze względów sanitarnych dostępne było trzy razy mniej biletów niż może pomieścić obiekt. Można było skorzystać z atrakcji towarzyszących. Tłoku nie było natomiast... w autobusach i tramwajach MPK, którymi można było jeździć za darmo. Weekend bezpłatnych lub darmowych atrakcji w obiektach podległych łódzkiemu samorządowi jest "nagrodą" od prezydent Hanny Zdanowskiej za udział w tegorocznych wyborach prezydenckich. Przed pierwszą turą Zdanowska obiecała, że jeśli frekwencja przekroczy 60 proc. łodzianie będą mogli w jeden weekend korzystać za darmo lub za złotówkę z wielu atrakcji. Dlatego w sobotę i w niedzielę można było bezpłatnie jeździć MPK, odwiedzić niektóre muzea, a za symboliczną złotówkę odwiedzić Falę, ogród botaniczny, palmiarnię i obiekty MOSiR. Anna Karczmarczyk zawiedziona działalnością TVP? Wideo