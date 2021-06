Znów sukces. Piłkarki UKS SMS Łódź zagrają w finale CLJ

To pierwszy finał utworzonej w 2019 roku centralnej ligi. Zastąpiła ona mistrzostwa Polski do lat 16, w których SMS zdobył złoto w latach 2016-2018 i srebro w 2019. W poprzednim roku, finał CLJ się nie odbył ze względu na pandemię. Formalnie, w lidze mogą występować piłkarki do lat 17, ale PZPN zezwolił w tym sezonie, aby w każdym meczu, w jednym czasie, mogły być na boisku cztery zawodniczki do lat 18 – informuje menedżer SMS Jarosław Kudaj.

Liga w tym sezonie była podzielona na dwie grupy: północną, którą wygrał Medyk Konin przed Pragą Warszawa oraz południową, w której zwyciężył UKS SMS przed Górnikiem Łęczna. W półfinałach prowadzony przez trenerów Sebastiana Papisa i Marzenę Salamon SMS pokonał Pragę 3:1 i 6:1, natomiast Górnik wygrał dwumecz z Medykiem 1:1 i 4:2.