Zobacz, jak lokalne społeczności wspierają nominowanych

Bitwa o Lody Ekipa w Lidlu stała się bitwą historyczną MEMY. Na czym polega fenomen współpracy lodów Koral i ekipy Friza?

Lody Ekipa to hit sprzedaży. Lody ekipy Friza rozchodzą się jak świeże bułeczki, a nawet lepiej. O lody toczą się bitwy w takich sklepach, jak Lidl, czy Biedronka. W czym tkwi sekret lodów Ekipa? Internauci stworzyli memy, które oceniają ten szał i wspominają, że niegdyś popularne były tazosy, czy karteczki do segregatora. Co ciekawe papierki po lodach pojawiają się na serwisach aukcyjnych za grube pieniądze. Zobacz, jak internet komentuje szał na Lody Ekipa.