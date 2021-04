Zobacz, jak mieszka Krzysztof Rutkowski! Dom Krzysztofa Rutkowskiego. Detektyw śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku? 25.04.2021

Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. Zobacz zdjęcia!Dom Krzysztofa Rutkowskiego. Zobacz jak mieszka detektyw Krzysztof RutkowskiCzerwone fotele i kanapa to ozdoba salonu. Oprócz nich znajdziemy w salonie także dwa krzesła przypominające złote trony.- Dostałem je w prezencie od Cyganów. Uratowałem ich syna z porwania. To był dowód wdzięczności - opowiada Rutkowski. W salonie wisi również inny prezent, od ukraińskiego malarza.- To obraz namalowany dla jego syna. Inspiracje czerpał z Nowego Jorku. Tam mieszkał i tworzył. Dostałem obraz za to, że pomogłem malarzowi odzyskać dziecko - mówi detektyw.W salonie nie mogło zabraknąć 52-calowego telewizora oraz kina domowego.- Oglądam głównie programy informacyjne na TVN24 i filmy - przyznaje Rutkowski.

Grzegorz Gałasiński