Zobacz, jak trenują nasze mistrzynie. Drużynę TME SMS Łódź wzmocniła córka znanego piłkarza, reprezentanta Polski

Dojdzie do kosmetycznych zmian w drużynie. Kontraktu z klubem nie przedłużyła reprezentantka Polski Katarzyna Konat. W jej miejsce pozyskano inną kadrowiczkę, Darię Sokołowską z KKP Bydgoszcz. Daria to córka znanego z boisk ekstraklasy piłkarza – Tomasza Sokołowskiego, który grał w Stomilu, Legii, Górniku Łęczna, Ruchu, Jagiellonii i 12 razy w kadrze.

W wywiadzie dla tvp.sport Daria Sokołowska mówiła: – To już powoli rytuał, że dzwonię do taty po każdym meczu i opowiadam jak było. Jeśli ma możliwość, żeby oglądać, analizuje niektóre sytuacje i wytyka mi błędy. Zwykle jest bardziej krytyczny niż trener (śmiech). Poza tym jeśli dzwonię po poradę, chodzi zazwyczaj o ustawienie taktyczne. Szczególnie, gdy zostaję przesunięta z obrony do pomocy. To w końcu jego pozycja. Śmiałam się, że zadebiutowałam na najwyższym szczeblu szybciej niż on. Ale to wyłącznie forma żartów.

Liczymy na dobre występy Darii Sokołowskiej. Nie tak dawno w TMESMSteż grała córka ligowego piłkarza – Adrianna Achcińska, córka Mariusza Achcińskiego z Zagłębia Lubin.

Innych zmian w TMESMSnie ma, co cieszy wszystkich. 13 lipca (środa) drużyna wyjedzie na kilkudniowe zgrupowanie do Kleszczowa (spędza tam zresztą czas w okresie przygotowawczym już od kilku lat). Dzień później (14 lipca) drużynę trenera Marka Chojnackiego czeka pierwszy sprawdzian tego lata. Zmierzą się wówczas z GKS Katowice.

18 sierpnia na stadionie ŁKS TME SMS Łódź zagra mecz Ligi Mistrzyń z Anderlechtem Bruksela, a Gintra-Universitetas zmierzy się z Kuopionem. Trzy dni później zwycięzcy tych spotkań walczyć będą o awans na stadionie Widzewa. ą