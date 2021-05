ZOBACZ! Katarzyna Dowbor i programu Nasz Nowy Dom w Łodzi! Ekipa zmieniła dom na Bałutach! Komu pomogli? 8.05.2021

Pani Aniu, Gabrysiu bardzo wiele w życiu przeszłyście – mówiła do nich dziennikarka. -Kiedy człowiek ma tyle problemów, tyle kłopotów to powinien mieć bezpieczne schronienie. Niejeden by się poddał mając tyle stresów, tyle problemów, a pani jednak walczy, bo ma pani dla kogo walczyć. Ja jestem przerażona tym budynkiem - miejscem, w którym Wy musicie żyć i mieszkać. Takiego grzyba, jak siedem lat robimy ten program, nie widziałam. Te problemy z piecem, z centralnym ogrzewaniem, te podłogi ,które się załamują. Nie wspomnę już o łazience i o kuchni, bo tego tak naprawdę nie ma. Ten dom wymaga generalnego remontu, tu trzeba tak naprawdę zmienić wszystko.

I dom pani Ani zmienił się do nie do poznania. Do do akcji wkroczyli architekt Martyna Kupczyk oraz Wiesiek Nowobilski wraz z niezawodną ekipą budowlaną.