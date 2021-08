"Zupa nic" już w kinach. Nowy film Kingi Dębskiej: Niby nic, a jakie słodkie

Kiedyś było jakoś fajniej - zdarza się nam powtarzać. Kiedyś byliśmy sobie bliżsi - dodaje swoim nowym filmem Kinga Dębska, zauważając, iż dzieciństwo dzisiejszych pięćdziesięciolatków, przypadające na koniec lat 70. i początek 80. ubiegłego wieku było szczególne. W „Zupie nic” jest to jednocześnie dzieciństwo bohaterek poznanych we wcześniejszym obrazie reżyserki i scenarzystki - „Moje córki krowy”.

Kinga Dębska powracając do realiów PRL (w okresie już po „wybuchu” i stłamszeniu Solidarności, tuż po stanie wojennym i śmierci Grzegorza Przemyka) przyjmuje właśnie perspektywę ówczesnych dzieciaków ze szkół podstawowych, czym nie tylko w nieskrępowany sposób uzasadnia nastrój nostalgii, lecz zarazem bada, w co jej pokolenie zostało wtedy wyposażone, co utraciło zachłystując się późniejszą o kilka lat transformacją systemową, czego nie potrafiło przekazać kreatorom dzisiejszej rzeczywistości, w której rozsypują się ostatnie więzi łączące wielopokoleniowe konstrukcje nazywane niegdyś rodzinami.