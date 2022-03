ZUS, także z Łódzkiego, przyjmuje rodziny z Ukrainy i zapewnia im nocleg w ośrodkach szkoleniowych. ZUS pomaga też z emeryturami i rentami

Pod koniec lutego prezes ZUS zdecydowała o udostępnieniu dla uchodźców wojennych bazy szkoleniowej Zakładu w całym kraju.

- Przyjęliśmy już kilka rodzin do jednego z ośrodków ZUS, łącznie jest to ponad 30 osób - mówi Gertruda Uścińska, prezes ZUS. - W najbliższym czasie zakwaterowane zostaną kolejni uchodźcy. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby pomóc w tak trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się obywatele Ukrainy.