ZUS w naszym województwie wypłacił ponad 68 mln zł na wyprawkę szkolną w ramach programu Dobry Start. Nadal można składać wnioski

Niemal 176 tys. wniosków o dofinansowanie do wyprawki szkolnej złożyli już rodzice i opiekunowie z województwa łódzkiego. Do tej pory ZUS wypłacił im ponad 68,3 mln zł. Wnioski można składać do końca listopada.Rodzice mogą starać się o jednorazowe dofinansowanie do wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł na dziecko, które uczy się w szkole i nie skończyło jeszcze 20 lat lub 24 lat (w przypadku dziecka z niepełnosprawnościami). Od tego roku obsługą programu zajmuje się ZUS, a jego pracownicy wyliczyli, że otrzymali już ponad 90 proc. wniosków od rodziców i opiekunów.Czytaj dalej

Pixabay