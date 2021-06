ZUS z Łodzi prześle emerytury do Turcji i Izraela. Są nowe umowy międzynarodowe. Kto na tym skorzysta? Jakie są zasady?

- Mamy już wnioski o przyznanie prawa do emerytury z izraelskiego organu rentowego – mówi Agnieszka Całka, zastępca naczelnika wydziału Realizacji Umów Międzynarodowych w I Oddziale ZUS w Łodzi. - Wnioski pochodzą od osób, które mają już prawo do polskich świadczeń. Jesteśmy na etapie ich kompletowania. Jak tylko będą gotowe, prześlemy je do Izraela, do dalszego procedowania. Jeżeli Izrael przyzna prawo do emerytury w swoim kraju, osoby te będą pobierały dwie emerytury. Polską emeryturę przyznaną przez ZUS wypłacać będzie ZUS. Izraelską emeryturę przyznaną przez izraelską instytucję będzie wypłacała izraelska instytucja.