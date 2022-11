Zuzanna Dopieralska z Olimpu Łódź wicemistrzynią świata. Wielki sukces polskiego i łódzkiego karate

Mistrzostwa odbyły się w Turcji w miejscowości Konya. W zawodach wystartowali zawodnicy z 105 państw. W kategorii Zuzanny Dopieralskiej wystartowało 47 zawodniczek z 47 państw. O medal było bardzo trudno, choć nasza zawodniczka, która w tym roku wywalczyła mistrzostwo Europy była wymieniana jako kandydatka do medalu. W pierwszej walce wygrała z zawodniczką z Cypru Ioulianą Daliti 4:2, druga walka to zwycięstwo z zawodniczką z Hongkongu Wong Han Yi Hidy 3:0. W ćwierćfinale pokonała zawodniczkę z Turcji Kilic Nehir, przy stanie 0:0 przez wskazanie 3:2. Półfinał to świetna walka i zwycięstwo nad zawodniczką z Ukrainy Anną Vashchyshyn 1:0. Finał to nieznaczna przegrana z zawodniczką z Japonii Uchida Towana 0:1.

- Pomimo przegranej w finale wracamy bardzo zadowoleni - opowiada trener zawodniczki Maciej Gawłowski. - Było bardzo trudno, ale Zuzanna Dopieralska stanęła na wysokości zadania. Cieszy fakt, że jest pewnego rodzaju stabilizacja i po świetnym występie na Mistrzostwach Europy jest następny wielki sukces tym razem na Mistrzostwach Świata. Dzięki temu rezultatowi zawodniczka Olimpu Zuzanna Dopieralska umocniła się na pierwszym miejscu w światowym rankingu World Karate Federation.

Sukces jest tym większy że jest to dopiero piąty medal wywalczony w historii polskiego karate na poziomie Mistrzostw Świata. Wcześniej medale wywalczyli:

złote - Dorota Banaszczyk Olimp Łódź - 2018/ /kategoria senior/

Dominik Dziuda – Olimp Łódź – 2019 - /kategoria kadet/,

brązowe medale:

Dawid Sobkowiak Pleszewski KK – 2019 /kategoria junior/

i Krzysztof Szewczyk Olimp Łódź - 2017 /kategoria kadet/