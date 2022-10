Zuzanna Górecka: To był piekielnie ciężki mecz

Siatkarka ŁKS Commercecon Zuzanna Górecka powiedziała: - Zawsze daję z siebie maksa, zawsze robię to z sercem, jeśli mogłam pomóc to super. To był piekielnie ciężki mecz. Momentami nasza gra wyglądała bardzo źle, ale najważniejsze, że wygrałyśmy. Wynik był na styku, zrobiłyśmy wiele błędów pomogliśmy przeciwniczkom. Nie możemy wyjść tak na mecz z Niemkami. W sobotę musimy zagrać bez błędów.