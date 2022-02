Zuzanna Górecka z Grot Budowlanych do ŁKS Commercecon?

MVP meczu wybrana została Ana Cleger. Mecz zaczął się z dwugodzinnym opóźnieniem, bo sędziowie stali w korku, spowodowanym przez śmiertelny wypadek na drodze.

Łodzianki wreszcie przełamały passę sześciu porażek z rzędu i w efektownym stylu pokonały BKS Bielsko-Biała.

W Final Four w Nysie siatkarki prezesa Marcina Chudzika zagrają z liderem TauronLigi Developresem Rzeszów (26 marca). W drugiej parze zagrają: Radomka ze zwycięzcą meczu Chemik Police - Legionovia (27 lutego).

4 marca (17.30) Grot Budowlani podejmą ŁKS Commercecon w derbach naszego miasta.

Ostatnio pojawiły się informacje transferowe dotyczące łódzkich siatkarek. W telewizji Toya na pytanie red. Piotra Krawczyka, czy to prawda, że Zuzanna Górecka ma się przenieść po sezonie z Grot Budowlanych do ŁKS Commercecon prezes Marcin Chudzik odpowiedział: - W styczniu i lutym wiele zawodniczek podpisuje nowe umowy o zainteresowaniu Zuzanną Górecką coś obiło mi się o uszy.

Grot Budowlani - BKS Bielsko-Biała 3:0 (25:22, 25:9, 25:23)

Grot Budowlani: Paulina Damaske 11, Weronika Centka 4, Julia Szczurowska 5, Monika Fedusio 14, Małgorzata Lisiak 3, Martyna Łazowska 3, Justyna Łysiak (l) oraz Ana Cleger 17, Anna Lewandowska. Trener: Maciej Biernat.