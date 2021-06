Żużel. Karetki na torze w Łodzi. Miał być thriller, a był horror

W dziesiątym biegu podczas meczu Orła w Łodzi z Wybrzeżem doszło do groźnej kraksy. Na drugim okrążeniu w Rosjanina Wiktora Kułakowa uderzył Ukrainiec Aleksandr Łoktajew. Obu musiał omijać wjeżdżając na trawę Alan Szczotka. Łódzki żużlowiec musiał opuścić tor na noszach i został zabrany z toru przez karetkę.

Obie drużyny od początku walczyły w Łodzi pod ogromną presją. Już w pierwszym wyścigu upadł Krystian Pieszczek i został uderzony przez nadjeżdżającego kolegę klubowego Jakuba Jamroga.

Powtórkę łodzianie wygrali 4:2, ale później nie było tak różowo. Żadnego biegu nie wygrali łodzianie, tylko pięć razy zdołali wywalczyć remisy. Po dziewięciu wyścigach Wybrzeże prowadziło 30:24.

W powtórce dziesiątego, zakończonego groźnym upadkiem biegu, też był remis. Brawa dla Mateusza Dula, zastępującego Aleksandra Łoktajewa, bo przecież musiał walczyć sam na torze z parą gości, bo sędzia wykluczył Luke Beckera jako sprawcę karambolu. To była kontrowersyjna decyzja arbitra.

W jedenastym biegu wrócił do walki Aleksander Łoktajew, nic groźnego mu się nie stało podczas upadku. I wygrał przed Norbertem Kościuchem. W dwunastym najszybszy był Mateusz Dul i Orzeł dogonił rywali. Był remis 36:36.

Kolejny upadek oglądaliśmy w biegu trzynastym. Upadł Jakub Jamróg, ale wstał o własnych siłach i brał udział w powtórce, którą Wybrzeże wygrało 5:1 i prowadziło 41:37 przed biegami nominowanymi.

Najpierw Orzeł wygrał 4:2, ale w ostatnim biegu łodzianie osiągnęli tylko remis (pierwszy by Luke Becker, ostatni Marcin Nowak). Orzeł przegrał mecz 44:46, więc bonus też powędrował nad morze.