Żużel. Mecz Narodów z gwiazdami z PGE Ekstraligi na torze Orła w Łodzi

Bilety są cały czas dostępne w sprzedaży. Można je nabywać przez internet na stronie www.orzel.lodz.pl oraz w tradycyjny sposób. W dniu meczu bilety będą sprzedawane w kasie numer 1 od godziny 12. Ceny wejściówek to 5 zł dla kobiet i dzieci oraz 20 zł dla mężczyzn.

Wszystkie osoby, które posiadają karnety oraz bilety na zeszłoroczny Mecz Narodów wejdą na trybuny bez konieczności zakupu wejściówek. Nie dotyczy to jedynie kart vipowskich. Całość imprezy rozpocznie się o godzinie 18, a przed rozpoczęciem meczu na torze odbędzie się parada motocyklistów i prezentacja zespołów. Atrakcji towarzyszących będzie w sobotę na Moto Arenie Łódź bardzo dużo. Zarówno tych sportowych, jak i ogólnych dla całych drużyn.

Mecz Narodów będzie transmitowany w telewizji oraz w internecie. Kibice zobaczą sobotnie zawody na kanale Motowizja oraz w internecie za pośrednictwem Studio SABMARtv. Link do transmisji internetowej: https://www.youtube.com/watch?v=rxmLT3z81ec.

Podczas sobotniego wydarzenia zostanie utworzony specjalny punkt szczepień, w którym wszyscy zainteresowani będą mogli zaszczepić się przeciwko koronawirusowi. Szczepieniami zajmie się personel szpitala Jonschera. Zainteresowani muszą pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu tożsamości. Po zaszczepieniu każda osoba otrzyma bilet na Mecz Narodów.

Przy okazji Meczu Narodów na Moto Arenie nastąpi otwarcie nowej kwiaciarni H.Skrzydlewska. Jak zapowiedział Witold Skrzydlewski, cały dochód z jej funkcjonowania zasili budżet Orła Łódź. W nowo otwartej kwiaciarni będzie można również otrzymać bezpłatny Program Meczowy w wersji kolekcjonerskiej.

Na kibiców podczas wydarzenia czekać będzie wiele atrakcji i konkursów. Fani będą mogli m.in. wygrać karnet na mecze Orła w sezonie 2022!

Składy drużyn gwarantują emocje:

Polskie Orły: Patryk Dudek, Przemysław Pawlicki, Norbert Kościuch oraz Marcin Nowak.

Australijskie Kangury: Troy Batchelor, Ryan Douglas, Brady Kurtz oraz Rohan Tungate.

Team Europejski: Luke Becker, Robert Lambert, Ben Ernst oraz Jonas Jeppesen

Wilki: Aleksandr Łoktajew, Władimir Borodulin, Norbert Krakowiak oraz Niels Kristian Iversen i Mateusz Dul.

