Żużel. Rohan Tungate myślami gdzie indziej. Znów promocja na Orła

Rohan Tungate miał nie jechać

Trener Adam Skórnicki nie wpisał Rohana Tungate’a do awizowanych składów, ale jednak wystawił Australijczyka. – Rohan Tungate miał startować w niedzielę w jednym z klubów ekstraligi jako gość i chciałem mu pomóc, by mógł potrenować ze swoim klubem w wyższej lidze – mówił nasz szkoleniowiec dla telewizji. – Sprawa jego startów w ekstralidze na razie nie wypaliła, więc wziął udział w naszym meczu.

Trener Adam Skórnicki chyba nie mówił poważnie, raczej chciał zastosować zasłonę dymną przed meczem. Może zaskoczył rywali, ale akurat to nie był mecz Australijczyka. Dość powiedzieć, że Rohan Tungate przywoził kolejno takie zdobycze punktowe: 0, 1, 1, 2 i 3. Wygrał tylko raz w pierwszym biegu nominowanym. Gdyby wcześniej Australijczyk jechał na swoim normalnym poziomie, mecze w Gnieźnie wygrałby Orzeł.