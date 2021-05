Żużel. Sędzia podjął dziwną decyzję i Orzeł nie dał rady Wilkom

Łodzianie przystąpili do meczu bez Aleksandra Łoktajewa, którego zastąpił Władimir Borodulin. Ta roszada nie wpłynęła na morale zespołu. Orzeł wygrał pierwszy bieg 5:1 – Brady Kurtz przyjechał na metę przed Marcinem Nowakiem.

Młodzieżowiec Mateusz Dul zaliczył upadek, a Orzeł przegrał 2:3. Następnie był remis i po trzech wyścigach Orzeł prowadził 10:7. Łodzianie nadawali ton walce na torze. W czwartym i piątym wyścigu pięć punktów zdobył Luke Becker (był drugi i pierwszy). 3:3 i 4:2 oznaczało wzrost prowadzenia żużlowców Orła – 17:12.

Pechowo upadł Marcin Nowak w szóstym wyścigu. Został wykluczony, a Norbert Kościuch przyjechał drugi. Siódmy bieg był szczęśliwy dla gospodarzy. Mateusz Szczepaniak i Tobiasz Musielak pokonali Władimira Borodulina i Jakuba Srokę. Wilki po raz pierwszy w tym meczu objęły prowadzenie 21:20.

Odpowiedź Orła była natychmiastowa. Brady Kurtz wygrał ósmy wyścig, szkoda, że Luke Becker przegrał z Andriejem Lebiediewem. Wynik 4:2 pozwolił Orłom objąć prowadzenie, ale na krótko. Rozpoczął się okres słabej jazdy łodzian i dobrej gospodarzy. Marcin Nowak i Norbert Kościuch przegrali dziewiąty bieg 1:5. Orzeł przegrywał 25:28.

Władimir Borodulin był drugi w biegu dziesiątym, a Luke Becker – trzeci w jedenastym. Porażki 2:4 i 1:5 sprawiły, że Orzeł przegrywał 28:37.

Orzeł poderwał się do walki Mateusz Dul wygrał gonitwę dwunastą, a Norbert Kościuch był na mecie trzeci (32:39). Jeszcze wszystko mogło się zdarzyć.

W trzynastym wyścigu Andrzej Lebiediew wjechał pod Władimira Borodulina, żużlowiec Orła upadł, ale został wykluczony. To co najmniej dziwna decyzja sędziego. Odebrał nadzieję łodzianom. Powtórkę wygrali gospodarze 4:2 i prowadzili 43:34.

Biegi nominowane. Vaclav Milik upadł i został wykluczony. Orzeł wygrał tylko 4:2 (wygrał Brady Kurtz, trzeci był Norbert Kościuch). Porażka Orła stała się faktem.

W ostatnim wyścigu łodzianie ulegli 2:4. Drugi był Luke Becker, a ostatni Brady Kurtz i Orzeł przegrał 40:49.

Nie jest jeszcze znany termin przełożonego meczu Orła ze Startem Gniezno. Powtórka też nie doszła do skutku, bo w drodze do Gniezna bus z żużlowcami Orła uczestniczył w drogowym wypadku.