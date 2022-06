Żużel. Trwa sprzedaż biletów na mecz H. Skrzydlewska Orzeł Łódź - Trans MF Landshut Devils

Dla podopiecznych Michała Widery oraz Piotra Świderskiego będzie to już piąty domowy mecz w sezonie 2022. Dotychczas drużyna H. Skrzydlewska Orzeł Łódź zwyciężyła z ROW Rybnik oraz w niedawnym spotkaniu ze Zdunek Wybrzeżem Gdańsk. Remisem zakończyło się starcie z Falubazem Zielona Góra, natomiast porażką mecz z Abramczyk Polonią Bydgoszcz.

Sprzedaż biletów na mecze H. Skrzydlewska Orzeł Łódź rozgrywane na Moto Arenie Łódź odbywa się w dni powszednie oraz w dniu meczu na stadionie w kwiaciarni H. Skrzydlewska, a także w dni meczowe w dodatkowo otwartych kasach przy obiekcie. Jednocześnie podobnie jak w przypadku karnetów sprzedaż internetowa biletów realizowana jest wyłącznie za pośrednictwem systemu sprzedaży kupbilet.pl.

Bilet normalny na najbliższy domowy mecz H. Skrzydlewska Orzeł Łódź w cenie promocyjnej kosztuje 40 zł. Cena za bilet ulgowy młodzieżowy (od 8 do 18 lat) wynosi 20 zł, natomiast za bilet ulgowy junior 10 zł. Każdy Kibic, który zdecyduje się na wcześniejszy zakup biletu będzie mógł skorzystać z promocji „Im szybciej tym taniej”. W ramach obowiązującej promocji każdy kibic, który kupi bilet odpowiednio wcześniej może liczyć na promocyjne ceny.

Bilet normalny na mecz z Trans MF Landshut Devils zakupiony w terminie 03-09 czerwca kosztuje 40 zł. Kupno wejściówki pomiędzy 10 a 11 czerwca to koszt 55 zł. Zakup w dniu 12 czerwca to cena 65 zł. Ceny biletów ulgowych są niezmienne.