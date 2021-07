Żużel w Łodzi: Orzeł - Wilki Krosno, później zwiedzanie stadionu i Mecz Narodów

Po przerwie spowodowanej kontuzją Norbert Kościuch powróci do składu Orła Łódź. Doświadczony zawodnik znalazł się w zestawieniu awizowanym na niedzielny mecz z Cellfast Wilkami Krosno. Nie ma zestawieniu Luke’a Beckera, ale pewnie pojawi się jako rezerwa.

Awizowane składy: Orzeł Łódź: 9. Marcin Nowak, 10. Aleksandr Łoktajew, 11. Norbert Kościuch, 12. Piotr Pióro, 13. Brady Kurtz, 14. Jakub Sroka, 15. Mateusz Dul. Trener: Adam Skórnicki.

Wilki Krosno: 1. Tobiasz Musielak, 2. Mateusz Szczepaniak, 3. Vaclav Milik, 4. Patryk Wojdyło, 5. Andrzej Lebiediew, 6. Bartosz Curzytek, 7. Aleks Rydlewski. Trener: Ireneusz Kwieciński.

Podczas dnia meczowego stadion przy ul. 6 Sierpnia odwiedzi Grupa Poszukiwawczo Ratownicza z OSP w Justynowie. Są to strażacy ochotnicy, którzy wraz z psami działają podczas akcji poszukiwawczych osób zaginionych. O każdej porze dnia i nocy znajdują się w gotowości do niesienia pomocy. Przy okazji meczu na Moto Arenie kibice będą mogli poznać osoby oraz psy tam działające oraz dowiedzieć się, jak wygląda specyfika ich pracy. Przedstawiciele Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej będą również zbierać fundusze na zakup auta niezbędnego do dotarcia na akcje. Używany samochód terenowy lub pickup, który zostałby następnie dostosowany do potrzeb związanych z akcjami ratowniczymi byłby dla całej ekipy ogromnym ułatwieniem. Ich obecny samochód jest już mocno wysłużony.