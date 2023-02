Żużel w Łodzi z mistrzami świata. Mecz Narodów im. Heleny Skrzydlewskiej już 10 kwietnia w doborowej obsadzie

– Zrobiliśmy sondę i dla 80 procent naszych respondentów lepszym terminem był ten wiosenny – mówił honorowy prezes Orła Łódź Witold Skrzydlewski. – 8 kwietnia walczymy z Polonią w Bydgoszczy na inaugurację pierwszej ligi, a dwa dni później zapraszamy na Mecz Narodów do Łodzi.

Wstęp będzie kosztował symbolicznie, bo 1 zł. A będzie kogo oglądać. Mają pojechać dwaj mistrzowie świata Tai Woffinden i Jason Doyle. Ponadto zaproszenia przyjęli Matej Zagar i Patrick Hansen. Pojedzie także cała śmietanka krajowych zawodników. Te nazwiska to zasługa trenera Marka Cieślaka.

– Mecz Narodów w Łodzi to niczym Mecz Gwiazd w NBA– porównywał szkoleniowiec Orła Łódź. – Chcemy jeszcze namówić innych zawodników. Nikt z kibiców nie będzie się nudził. Pojadą drużyny Orłów, Europejczyków, Australijczyków i Skandynawów.

Na Mecz Narodów działacze Orła chcą zapełnić stadion. TikTok będzie uruchomiony, jest sporo materiałów o zawodnikach, które będą publikowane przez internet.

Orzeł Łódź podpisał też porozumienie z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną.