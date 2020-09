Żużlowa twierdza Orła w Łodzi zachowana. Nadchodzi Apator

Emocje były do końca

W niedzielnym meczu zwycięstwo łodzian było przesądzone już wcześniej, ale emocje były do końca, bo nasi żużlowcy walczyli także o zdobycie punktu bonusowego. I to się udało w ostatnim biegu.

Po pierwszych trzech wyścigach nie zapowiadało się na pełnię szczęścia. Orzeł przegrywał 8:10, później gdańszczanie jeszcze stawiali opór. Po ośmiu biegach był remis 24:24. Orzeł, jak zwykle rozpędzał się powoli, ale kiedy to nastąpiło, rozjechał rywala. 4:2, 5:1, 3:3, 4:2, 4:2 – to wyniki uzyskane przez łodzian. Przed biegami nominowanymi Orzeł prowadził 44:34. Pozostały dwa punkty do odrobienia. W czternastym biegu padł remis, bo dobrze nam znany Peter Kildemand pokonał Marcina Nowaka i Rohana Tungate’a. Emocje sięgnęły zenitu. W ostatnim biegu Orzeł musiał wygrać 5:1. I tak zrobił. Doskonale dysponowany Aleksandr Łoktajew wygrał, a drugi przyjechał Norbert Kościuch. Bonus wywalczył Orzeł i wielka szkoda, że w tym roku nie będzie baraży o awans do ekstraligi.