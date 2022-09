Żużlowcy nie dostaną premii od rodziny Skrzydlewskich. Gwiazdy zawiodły

- Stoimy przed plakatem o treści: „W sezonie 2022 walczymy o awans”, z którego na początku wszyscy się wyśmiewali - mówi Witold Skrzydlewski, główny sponsor naszej drużyny. - Jesteśmy o krok od finału. W związku z tym rodzina Skrzydlewskich podjęła taką decyzję, że w przypadku wygrania finału, czyli awansu do ekstraligi, to każdy z zawodników otrzyma premię w wysokości 50 tys. zł. Ktoś powie, że to niewiele, ale jeśli zsumuje się wszystkich zawodników i obu trenerów, którzy pytali, czy premia też ich obejmuje, to robi się pokaźna kwota 600 tys. zł. Jedziemy na mecz do Krosna, mamy małą zaliczkę, ale szanse są.

Taka decyzja miała podziałać mobilizująco na łódzką drużynę. Niestety...

Początek był obiecujący. Niels Kristian Iversen wygrał pierwszy bieg, Mateusz Dul – drugi i łodzianie prowadzili 7:5. Niestety, dwa kolejne wyścigi łodzianie przegrali po 1:5, słabo pojechał nawet Brady Kurtz. Po piątym biegu, w którym Vaclav Milik przyjechał przed Nielsem Kristianem Iversenem, gospodarze odrobili straty z pierwszego meczu w Łodzi. Wilki prowadziły 19:11 i czuły się mocne.

Łodzianie jednak się nie poddawali. Trener dokonał zmian taktycznych i trzy kolejne wyścigi z czterech rozegranych nasi żużlowcy wygrali. Dwukrotnie Luke Becker i raz Marcin Nowak przyjechali na pierwszych pozycjach.

Po dziewięciu wyścigach łodzianie przegrywali tylko 26:28. Gospodarze jednak znów wykorzystali korzystny układ sił w biegach. Wygrali 4:2 i 5:1, później był remis 3:3, więc stan meczu wynosił 40:32.

Pechowy był wyścig trzynasty, bo zawiodły nasze największe gwiazdy. Brady Kurtz przyjechał trzeci, a Niels Kristian Iversen na końcu. Łodzianie przegrywali 12 punktami.

Pierwszy bieg nominowany przedłużył minimalne nadzieje: wygrał Luke Becker, trzeci był Brady Kurtz. Przegrywaliśmy 10 punktami, konieczne było podwójne zwycięstwo w biegu ostatnim (przy równym bilansie decyduje wyższe miejsce w tabeli). Niestety, Niels Kristian Iversen co prawda wygrał bieg, ale Marcin Nowak przyjechał ostatni. Koniec marzeń, premia sponsora nie pomogła łodzianom.