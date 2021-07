Żużlowcy Orła Łódź przed wyjazdowym meczem w Tarnowie

Unia Tarnów to drużyna, która zajmuje ostatnią pozycję w tabeli eWinner 1. Ligi. Najbliższy rywal Orła Łódź nie wygrał jeszcze żadnego ligowego meczu. Istotną rolę w niedzielnym spotkaniu może zatem odegrać odpowiednie nastawienie mentalne. - Nie będzie to łatwe zadanie. Najczęściej tacy przeciwnicy są bardzo niewygodni. Myślę, że tak samo będzie i tym razem. Unia Tarnów już parę kolejek temu zrezygnowała z walki, ale zawodnicy czy też działacze chcą zakończyć sezon w nieco lepszych nastrojach. Tarnów przed własną publicznością zamierza udowodnić, że zawodnicy są warci swoich nazwisk i na niektórych będzie warto postawić w następnym sezonie. Nie nastawiamy się na spacerek. Dla nas też jest to koniec sezonu. Naszym zawodnikom bardzo zależy, żeby jak najlepiej wypaść. Każdy chce być zauważony - zapewnia trener Adam Skórnicki.