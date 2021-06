Żużlowcy Orła Łódź wygrali. Koszmarny wypadek Norberta Kościucha

Mecz rozpoczął się od wyrównanych wyścigów. Trzy z pierwszych czterech zakończyły się remisami, Orzeł przegrał starcie juniorów. W piątym na piątkę pojechali Luke Becker i Norbert Kościuch wygrywając 5:1. Orzeł wyszedł na prowadzenie 16:14.

Znów kibice oglądali wyrównany mecz: 3:3, 4:2, 2:4 to rozstrzygnięcia kolejnych biegów aż przyszedł wyścig numer 9. Wygrał Aleksandr Łoktajew przed Marcinem Nowakiem i Orzeł prowadził już 30:24.

Dziesiąty bieg był koszmarem. Przed pierwszym łukiem fatalny wypadek miał Norbert Kościuch. Wiktor Przyjemski zderzył się z Norbertem Kościuchem. W wyniku zderzenia motocykl łodzianina stracił szprychy w przednim kole. To spowodowało upadek zawodnika Orła, który przeleciał przez kierownicę, na dodatek został jeszcze uderzony motorem w plecy. Na torze pojawiła się karetka, Norbert Kościuch nie był zdolny do dalszej jazdy. Luke Becker przyjechał na trzecim miejscu w tej powtórce.

Żużlowców Orła nie wytrąciła z równowagi kraksa kolegi. Dwa następne wyścigi wygrali po 4:2 (pierwszy przyjechał m.in. Luke Becker w zastępstwie Norberta Kościucha). Po dwunastu biegach Orzeł prowadził 39:33.

Łodzianie nie wypuścili wygranej z rąk. W ostatnim biegu nominowanym Brady Kurtz i Aleksander Łoktajew wygrali 5:1. Wygrana z bonusem (pierwszym w tym sezonie) dopisana została do konta Orła.

Sponsor klubu Witold Skrzydlewski miał rację zapraszając sympatyzującego z Polonią Zbigniewa Bońka, by prezes PZPNobejrzał, jak Orzeł wygrywa z rywalem.