Żużlowe asy będą rywalizować w V Meczu Narodów w Łodzi. Znamy składy

– Liczę, że cały stadion zostanie wypełniony po brzegi – mówi honorowy prezes Orła Witold Skrzydlewski. – Bilety kosztowały przecież zaledwie złotówkę. Jeśli tak się nie stanie, to znaczy, że żużel w Łodzi jest niepotrzebny, trzeba stadion rozebrać, albo zadzwonić do Andrzeja Grajewskiego, by zaczął tu organizować wyścigi psów. Dla mnie i dla rodziny Skrzydlewskich Mecz Narodów to test, czy warto bawić się w żużel.

Prezes zdradził, że z biletów na mecz z Wilkami Krosno wpływy w Łodzi wyniosły ok. 70 tys., a w Krośnie – 380 tys. zł.

Biletów na Mecz Narodów już prawie nie ma, są jeszcze dostępne na stadionie. W kwiaciarniach sieci H. Skrzydlewska już biletów nie ma. Miejmy nadzieję, że będzie ładna pogoda.

Znamy już składy drużyn, które będą ze sobą rywalizować. W drużynie Kangurów pojedzie Brady Kurtz, w drużynie Europy – Niels Kristian Iversen, w drużynie ukraińskich Wojowników – Janusz Kołodziej, lider cyklu SEC, w drużynie Orłów – Daniela Jeleniewski.

Kto będzie pełnił ważną funkcję menedżerów? Drużynę Orłów poprowadzi europoseł Ryszard Czarnecki, drużynę Kangurów – wiceprezydent Łodzi Joanna Skrzydlewska, drużynę Europy – senator Krzysztof Kwiatkowski i drużynę Wojowników poprowadzi minister Włodzimierz Tomaszewski.

Będzie, jak zwykle wielka parada motocyklistów na początku turnieju. Warto będzie zostać do końca, bo na kibiców czekać będą niespodzianki.

Ci co nie wybiorą się na stadion będą mogli obejrzeć turniej w telewizji. Transmisję przeprowadzi Motowizja TV. Telewizja publiczna nakręci bardzo obszerny materiał z Meczu Narodów, który później będzie pokazywany w TVP1. – Ci co nie przyjdą na stadion, a obejrzą w telewizji będą żałować - dodał Witold Skrzydlewski. – Nasz klub, który cały czas współpracuje z Caritas Archidiecezji Łódzkiej, zorganizuje zbiórkę pieniędzy na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Przemówień będzie mało, prezes zapowiedział, że zaapeluje o datki na Ukraińców. – Będziemy się chwalić propozycją oznakowania naszego stadionu - mówi prezes Orła. – Nareszcie będziemy mieli herb na elewacji. Nie wykluczone, że na telebimie już pokażemy wizualizację dachu, jaki chcielibyśmy, żeby na tym stadionie powstał. Może to spowodować, że władze miasta się wystraszą i nie przyjdą, ale trudno.

Caritas Archidiecezji Łódzkiej zawsze mógł liczyć na wsparcie klubu. – Tak jest i tym razem – mówił rzecznik Tomasz Kopytowski. – W trakcie Meczu Narodów przeprowadzimy zbiórkę na rzecz Ukraińców. Tę zbiórkę będzie dedykować budowie zespołu domów dla uchodźców z Ukrainy. Nasi wolontariusze w czerwonych kamizelkach będą obecni podcza sobotniego wydarzenia. Będziemy mieli terminal do zapłacenia kartą.

Mecz Narodów odbędzie się pod patronatem premiera Mateusza Morawieckiego.

Od środy trwa promocyjna sprzedaż karnetów na przyszłoroczny sezon. Promocja potrwa do końca września. ą