Żużlowi sponsorzy Orła Łódź pójdą do sądu. W niedzielę w Łodzi mecz z Ostrovią

Gospodarze mieli sporo zastrzeżeń do pracy arbitra, który ich zdaniem popełnił poważne błędy, co wpłynęło na końcowy wynik (44:46 dla gości z Gdańska). Dodajmy, że szef polskich sędziów Leszek Demski w magazynie eWinner 1. Ligi również dopatrzył się pomyłek Tomasza Fiałkowskiego – pisze Galewski.

- Rozgoryczenie jest bardzo duże. W Łodzi zebrała się grupa sponsorów, która postanowiła złożyć pozew do sądu. Sprawa nie będzie jednak toczyć się przeciwko Głównej Komisji Sportu Żużlowego, ale przeciwko panu sędziemu Fiałkowskiemu. Sponsorzy twierdzą, że swoimi decyzjami wypaczył wynik ostatniego meczu - mówi nam Witold Skrzydlewski, były prezes Orła Łódź.

Sprawa ma zostać zgłoszona do sądu do połowy przyszłego tygodnia. - Takiej sytuacji jeszcze nigdy nie było – mówi Witold Skrzydlewski. – To będzie ewenement. Mam zresztą nadzieję, że niebawem dołączą się do tego kibice.

W niedzielę o godz. 14 żużlowcy Orła Łódź podejmować będą na swoim torze Ostrovię.

Awizowane składy.

Orzeł Łódź: 9. Marcin Nowak, 10. Piotr Pióro, 11. Norbert Kościuch, 12. Brady Kurtz, 13. Aleksandr Łoktajew, 14. Jakub Sroka, 15. Mateusz Dul.

Arged Malesa Ostrów: 1. Nicolai Klindt, 2. Daniel Kaczmarek, 3. Grzegorz Walasek, 4. Tomasz Gapiński, 5. Oliver Berntzon, 6. Sebastian Szostak, 7. Jakub Poczta

