Żużlowiec Orła Łódź spóźnił się na mecz. Orzeł pokonany w Gnieźnie. W niedzielę w Łodzi Orzeł - Polonia

Na mecz spóźnił Australijczyk Brady Kurtz. W czwartek startował w Anglii i lecąc w piątek do Polski z powodów covidowych został zatrzymany na lotnisku na Wyspach, a kiedy już go puszczono, samolot odleciał. Następny rejs był do Łodzi, odpowiadało to żużlowcowi, a trasę do Gniezna miał pokonać awionetką. Ta jednak nie otrzymała zgody na lądowanie w pobliżu miasta. Brady jednak w końcu poleciał do Poznania, stamtąd jechał szybkim autem do Gniezna, ale zatrzymały go korki. Dotarł na stadion dopiero przed 10 biegiem.

Osłabiony Orzeł przegrywał już wtedy 23:37. Po raz pierwszy Australijczyk pojechał w wyścigu dwunastym. Przyjechał drugi na metę, w następnym też był drugi. Zdobył cztery punkty, ale przed biegami nominowanymi Orzeł przegrywał 28:50.

- Bardzo przepraszam kibiców Orła - mówił Brady Kurtz dla nSport+. - To była katastrofa. Najpierw kłótnia przy wejściu na pokład samolotu, później nerwy w korku. Przepraszam.