Żużlowy nokaut Orła Łódź w meczu z Unią o pietruszkę

Łodzianie byli nad wyraz uprzejmi i w roli gościa pozwolili tarnowianom zdobyć pierwsze punkty w tym sezonie.

Nie pamiętamy, by w historii startów Orła Łódź pierwsze cztery biegi kończyły się porażkami łodzian 1:5. Po taki otwarciu trener Adam Skórnicki powinien rzucić ręcznik na tor, jak to przy ogromnej przewadze rywala robią trenerzy bokserscy. Tak, tak to był żużlowy nokaut, a wynik na tablicy 4:20 każe sądzić, że jechaliśmy rowerami za motorami.

Dopiero w piątym biegu łodzianie wygrali 5:1 (Luke Becker przed Marcinem Nowakiem), później był remis, ale w dwóch kolejnych wyścigach przeważali znów gospodarze (2:4, 1:5). Po ośmiu wyścigach Orzeł przegrywał 15:33.

Zawodnicy prezentowali jazdę bezkompromisową, czyli w dziewiątym starciu Orzeł wygrał 5:1, w dziesiątym przegrał 1:5, w jedenastym i dwunastym po 2:4, a w trzynastym Orzeł wygrał 4:2. Były tylko dwa biegowe remisy w tym meczu.