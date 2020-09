Żużlowy szlagier w Łodzi. Trwa promocyjna sprzedaż biletów

Do przyszłego poniedziałku 14 września kibice żużlowi za bilet wstępu na mecz Orła z Apatorem zapłacą 35 zł, a po tym terminie już 50 zł. Warto zatem skorzystać z promocji. Bilet ulgowy (dzieci do lat 18) kosztuje 10 zł i ta cena się nie zmienia. Bilety można nabywać za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej https://motoarena.makis.pl lub na stronie www.kupbilet.pl, a także w Centrum Biletów Atlas Arena przy ul. Bandurskiego 7.

Zanim dojdzie do tego szlagierowego spotkania łódzkich żużlowców czeka mecz w Ostrowie (12 września, godz. 16.30). W pierwszym meczu w Łodzi Orzeł pokonał Ostrovię 52:38. Z Apatorem łodzianie przegrali w Toruniu 34:56. Czas na rewanż. W obecnej formie łodzian stać na wygraną.

Oby tylko do dawnej formy wrócił Rohan Tungate. Ma zgodę klubu na starty w klubie ekstraligi Falubazie Zielona Góra, ale pojawiły się też kłopoty sprzętowe Australijczyka. Nie jeździ w Zielonej Górze, przestał wygrywać w Łodzi. ą