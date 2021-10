Związkowcy i pracownicy dużych sklepów będą manifestować w Warszawie. Mają dość warunków pracy, omijania zakazu handlu w niedziele

Na 4 listopada zapowiadana jest wielka manifestacja pracowników handlu i związkowców Solidarności z tej sekcji. Jak tłumaczą związkowcy, ma to być protest przeciwko złym warunkom pracy w sklepach. Do Warszawy mają się wybrać pracownicy tej branży z Łodzi i województwa. Związkowcy apelują o udział w akcji jak największej grupy pracowników. Podkreślają, że nikt nie rozwiąże ich problemów za nich, a manifestacja - by odniosła skutek - musi być liczna i głośna.Czytaj dalej

