Zwierzęta na drogach powiatu tomaszowskiego. Doszło już do kilkudziesięciu wypadków z udziałem zwierząt

Z analizy przeprowadzonej przez Wydział Ruchu Drogowego tomaszowskiej komendy policji wynika, iż od początku roku do chwili obecnej na drogach powiatu tomaszowskiego doszło do kilkudziesięciu zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, zarówno dziko żyjących jak i domowych. Dlatego policjanci drogówki apelują do wszystkich kierowców, a w szczególności podróżujących po zmierzchu lub w nocy, by zachowali szczególną ostrożność, bowiem wówczas istnieje zwiększone ryzyko, że na jezdnię niespodziewanie wyjdzie zwierzę.

Nie lekceważmy znaku drogowego ,,A-18b” , który ostrzega o niebezpieczeństwie wtargnięcia na drogę dziko żyjącego zwierzęcia. Znaki te ustawiane są w miejscach, gdzie to zagrożenie często występuje, lecz ostrożność obowiązani jesteśmy zachowywać również poza tymi obszarami. Życie pokazuje, że niektóre sytuacje na drodze z udziałem zwierzyny mogą zakończyć się tragicznie nie tylko dla niej, ale również dla kierującego i pasażerów.