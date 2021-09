ZWiK przejmuje Grupową Oczyszczalnię Ścieków. Stopniowe ograniczanie liczby pracowników i optymalizacja kosztów

Pracownicy, w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia, będą przesuwani do innych zadań. Sprawa łączenia spółek na Radzie Miejskiej Łodzi mas stanąć w październiku, ale biorąc pod uwagę rozkład sił, głosowanie będzie raczej formalnością. Obie spółki w nowej formule rozpoczną pracę od 3 stycznia, o ile sprawa zostanie do tego czasu dopięta przed sądem.

"Działania te mogą prowadzić do stopniowego ograniczenia liczby zatrudnionych pracowników - czytamy. - Oczekiwane obniżenie etatyzacji będzie następować poprzez naturalne odejścia pracowników i poprzez nieprzedłużanie niektórych umów o pracę na czas określony przy czym zasadniczym kryterium będą opinie i oceny pracy pracowników dokonanych przez ich przełożonych."

Fuzja ma przynieść 4,5 mln zł oszczędności, acz według naszych informacji to raczej cel do osiągnięcia, niż pewnik. GOŚ stanie oddziałem zarządzanym przez dyrektora, zarząd spółki i jej rada nadzorcza zostaną zatem zlikwidowane. Wysokość oszczędności w żaden sposób nie wpłynie na wysokość opłat za wodę i ścieki w Łodzi. Nie jest jeszcze jasne, kto zostanie dyrektorem oddziału GOŚ. Już o połączeniu zarząd ZWiK ma przystąpić do negocjacji zakładowego układu zbiorowego.