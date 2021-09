Zwolnienia grupowe w sierpniu 2021. Kto traci pracę? Co dzieje się na rynku pracy w drugim roku pandemii koronawirusa?

W lipcu pracodawcy w ramach zwolnień grupowych zgłosili do urzędów pracy w Łodzi i najbliższej okolicy 270 osób. Nie oznacza to, że wszyscy stracą zajęcie, a urzędnicy zaznaczają, że sytuacja na rynku pracy się poprawia.Na liście firm, które w lipcu zgłosiły pracowników do zwolnień grupowych są cztery spółki: outsourcingowa Target Pro z Łodzi, Veolia Energia Łódź S.A., Poczta Polska oraz PKO BP SA. Czytaj dalej

Grzegorz Gałasiński