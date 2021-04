Zwolnienia pracowników niepedagogicznych w Łodzi. "S" informuje, że UMŁ zmniejsza skalę cięć. Razem krytykuje sojuszników z Nowej Lewicy

Gdy przed miesiącem UMŁ ogłaszał konieczność zwolnień (argumentując je niewystarczającą subwencją oświatową dla Łodzi od rządu), urzędnicy domagali się od dyrektorów szkół wskazania do ścięcia ogółem ok. 12 proc. z 4250 etatów niepedagogicznych (czyli pracowników obsługi, to np. sprzątaczki i dozorcy, oraz administracji: to m.in. sekretarki i referenci). Część dyrektorów twierdziła, iż w przypadku ich placówek skala wymaganych przez UMŁ zwolnień jest jeszcze większa i sięga nawet 30-50 proc. Jednak wspierająca szefów szkół oświatowa „Solidarność” w Łodzi od początku sporu trzymała się wyliczeń, zgodnie z którymi 12-procentowe cięcia przełożą się na „zwolnienia prawie 500 osób”.

Cięcia w łódzkich szkołach. Zwolnienie blisko 200 osób wciąż nie do przyjęcia dla „Solidarności”

W poniedziałek oświatowa „S” wydała nowy komunikat z przebiegu negocjacji.