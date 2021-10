Zwycięstwa Widzewa, ŁKS Coolpack, Grot F&F Automatyka Pabianice i Basket Aleksandrów. Udane mecze nowych graczy

Po pierwszej przegranej kwarcie 13:19, widzewianki kontrolowały przebieg meczu. Pierwsze skrzypce w drużynie debiutującej trener Anny Chodery grała doświadczona Ewelina Gala, która przed sezonem dołączyła do zespołu Widzewa.

Nerwowa była końcówka meczu, widzewianki prowadziły 58:49, gdy straciły cztery punkty z rzędu. Ewelina Gala zdobyła kolejne punkty (łącznie 23) i Widzew wygrał mecz.

9 października widzewianki zagrają w Łodzi z Pompax Tęcza Leszno.

Udany był debiut drużyny ŁKSCoolPack w drugiej lidze. Nowi gracze ŁKS Bartosz Wróbel (28) i Norbert Kulon (15) byli nie tylko najskuteczniejszymi zawodnikami w drużynie, ale wnieśli lepszą jakość w porównaniu do poprzedniego sezonu.

Drugą porażkę w drugim meczu ponieśli koszykarze Księżaka Łowicz. Toczyli zacięty bój z AZSOpole we własnej hali, ale fatalna trzecia kwarta zdecydowała o wyniku. Podopiecznie trenera Piotra Trepki przegrali tę fazę meczu 15:31.

Igor Milicić został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski koszykarzy. Dyrektorem sportowym kadry został Łukasz Koszarek.