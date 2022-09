Zwycięstwo Widzewa w rocznicę tragicznej śmierci piłkarza. Zdjęcia

Janusz Niedźwiedź (trener Widzewa): - Zacznę od prywatnej rzeczy. Ten dzień jest dla mnie szczególny, bo cztery lata temu zginął w wypadku mój piłkarz, Krystian Popiela, to było dokładnie 9 września. Dzisiaj moje myśli są przy rodzinie Krystiana i samym Krystianie, którego bardzo mi brakuje. Nie powiedziałem tego piłkarzom, bo uznałem, że nie chcę, żeby miało ich to w jakiś większy sposób zmotywować. Chciałem jednak wygrać ten mecz i dziękuję zawodnikom za to spotkanie, nie tylko za kolejne trzy punkty, tylko właśnie za ten wymiar. Na razie nie wiemy, jak groźna i poważna jest kontuzja Fabio Nunesa. Dzisiaj przejdzie pierwsze badania, ale diagnozę poznamy na początku tygodnia. Jeśli chodzi o uraz Bartka Pawłowskiego, to zabrakło nam jednego-dwóch dni. Na Mateusza Żyrę będziemy musieli jeszcze chwilkę poczekać.