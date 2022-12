Życzenia dla rodziny i przyjaciół na Nowy Rok. Najlepsze życzenia noworoczne 1.01.2022. Życzenia sms na Sylwestra dla najbliższych!

Najlepsze życzenia noworoczne SMS. Gotowe życzenia sms na sylwestra!

Życzę Ci, abyś w ten Nowy Rok weszła/wszedł z radością w sercu. Aby nigdy nie odstępowała Cię nadzieja na lepsze jutro i wiara w to, że nie ma rzeczy niemożliwych. Życzę także wszechogarniającej miłości zarówno od ludzi jak i do ludzi. Aby otaczały Cię osoby, które będą dla Ciebie motorem do działania.

W tak wyjątkowym dniu przyjmijcie życzenia na nadchodzący Nowy Rok. Niech będzie czasem radosnym i słonecznym. Życzę, by był to rok spełnionych marzeń i zrealizowanych planów. Niech wszystko układa się po Waszej myśli a wszelkie problemy, zmartwienia i trudności zostaną w starym roku i nie wracają.

Marzeń o które warto walczyć. Radości, którymi warto się dzielić, przyjaciół z którymi warto być i nadziei bez której nie da się żyć. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku oby nie był gorszy od minionego ale decydowanie lepszy w sprawach finansowych i zawodowych Życzenia noworoczne składa...