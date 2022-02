Życzenia i oryginalne wierszyki na Dzień Mężczyzny. Najlepsze życzenia na dzień mężczyzny! Kiedy jest Dzień Mężczyzny? 10.03.2022

10 marca świętujemy Dzień Mężczyzny, w związku z tym nie mogło zabraknąć zabawnych żartów i memów. Tego święta nie można przegapić. Zobaczcie TOP 60 najśmieszniejszych memów na Dzień Mężczyzny 2021.

Kiedy jest Dzień Mężczyzny?

Jedno z porzekadeł mówi, że chłopcy obchodzą swe święto raz w roku, a prawdziwi faceci codziennie. Prawda, jak to zwykle bywa, znajduje się pośrodku. Może i faceci powinni świętować codziennie, jednak poza tym, kalendarz wskazuje, że ich święto można obchodzić nawet kilka razy w roku!

Najlepsze memy na dzień mężczyzny

Święto to idealny moment, na odrobinę rozrywki! Zobacz naszą galerię najlepszych memów!

10 marca Dzień Mężczyzny

W Polsce, podobnie, jak w niektórych innych krajach katolickich dzień mężczyzny jest obchodzony 10 marca. Ma to ponoć nieoficjalnie związek z obchodami śmierci 40 męczenników z Sebasty, którzy ponieśli śmierć z rąk legionistów rzymskich w 320 roku. Inni uważają, że data jest bardziej powiązana z urodzinami Chucka Norrisa (10 marca 1940 r.).

Innym popularnym terminem, który się podaje, jest 4 kwietnia. Tego dnia obchodzony święto w czasach PRL-u.

19 listopada Międzynarodowy Dzień Mężczyzny

Dniem, w którym święto mężczyzn obchodzi się na świecie, jest 19 listopada. Tradycja obchodów zapoczątkowano całkiem niedawno, bo w 1999 w Trynidadzie i Tobago. Obchody jednak nie do końca poświęconej są radosnemu świętowaniu. Mają zwrócić uwagę na problemy występujących u mężczyzn zaburzeń psychicznych, rosnącą liczbę samobójstw oraz tzw. toksycznej męskości. Święto ma służyć też promowaniu zdrowych wzorców męskości. Obchodzi się je w 70 krajach.

30 września Dzień Chłopaka

Święto obchodzone najczęściej w szkołach podstawowych i średnich.

Bez względu na to, jak często obchodzone jest święto, warto pamiętać o życzeniach na dzień mężczyzny

Najlepszy wierszyki i życzenia na dzień mężczyzny. Czego życzyć mężczyźnie 10 marca?

Życzę ci zdrówka, pieniędzy i czego sobie sam życzysz! Wszystkiego najlepszego! *** Chłopie, życzę Ci głowy pełnej pomysłów, pogody ducha na każdy dzień i wiary tak wielkiej jak Wielki Mur Chiński! *** Z okazji Dnia Mężczyzny życzę Ci, abyś zawsze pamiętał, aby być prawdziwym mężczyzną. *** Z okazji Dnia Mężczyzny, życzę Ci wszystkiego co dobre, szczęśliwe i miłe. Co budzi uśmiech i spokój i ciszą napełnia chwile! Wszystkiego najlepszego! *** Misiu kochany życzę Ci 100% pewności, więcej stanowczości, ruchu pewnego, głosu mocnego, spojrzenia boskiego, torsu dużego, serducha ciepłego i by to wszystko przetrwało do później starości. Kochaj mnie złotko, czule i słodko! *** Z okazji dnia mężczyzn życzę Ci mój aniołku:

gwiazdki z nieba,

kasy ile potrzeba,

samych radości,

ze mną czułości,

słońca w błękicie,

uśmiechu przez calutkie życie,

i niech Ci się spełniają wszystkie marzenia,

no i w ogóle najlepsze życzenia :*

***

W tym wyjątkowym dniu przyjmij ode mnie najserdeczniejsze życzenia: byś nigdy nie wątpił w piękno życia i zawsze wierzył we własne możliwości. ***

To ja mała różyczka...

Wypadłam z koszyczka...

Nie umiem winszować

tylko mojego Chłopaka mocno pocałować... ***

Dzień faceta dziś się święci,

Więc życzę Ci tego, co Cię kręci:

Full zabawy, dobrych chęci,

Niech Cię licho złe nie nęci,

"Złe" przygody niech Cię miną

Oraz troski w dal odpłyną. ***

W Dniu Chłopaka życzę Ci, abyś zawsze służył mi:

Siłą, gdy popsuje mi się odkurzacz,

Śmiechem, gdy mnie życie zacznie wkurzać,

Radą, gdy popadnę w wątpliwości,

Ciałem, gdy zapragnę też miłości! ***

Każdego dnia staraj się iść śmiało przez życie i mieć w sobie wystarczająco dużo siły i odwagi, by walczyć o to, co jest dla Ciebie najważniejsze.

Bądź zawsze szczęśliwy

I zawsze się śmiej!

Gdy grozi Ci jedynka,

No to z lekcji zwiej! *** Sukcesów w życiu, szczęścia w miłości,

Dużo uśmiechów i wiele radości,

Spełnienia marzeń i moc słodyczy,

na Dzień Chłopaka małolata Ci życzy:) *** Czy dostajesz szóstki w szkole,

czy pod ławką jesz babole,

czy się bawisz na całego,

ja ci życzę mój kolego,

wszystkiego o czym każdy marzy

oraz aby uśmiech stale gościł na Twej twarzy. *** Dzisiaj Dzień Chłopaka,

więc ci ślę buziaka. *** Wszystkiego najlepszego

dla chłopa dużego,

dużo wódki, dużo kasy,

a dla chłopaka małego,

dużo szczęścia i nauki,

bądź zdrowiutki i słodziutki. *** Z okazji tego dnia niezwykłego!

Życzymy Wam chłopcy wszystkiego najlepszego:

Humoru radosnego

I aby codziennie spotkało Was coś magicznego.

I uśmiechu pogodnego

Na każdy moment życia. *** Wszystkiego najlepszego

Dla chłopa dużego,

Dużo wódki, dużo kasy,

A dla chłopaka małego,

Dużo szczęścia i nauki,

Bądź zdrowiutki i słodziutki.

***

Gdyby księżyc umiał mówić,

Gdyby odgadł myśli me,

To na pewno by wygadał,

Jak ja mocno kocham Cię! ***

W Dniu Chłopaka życzę Ci, abyś zawsze służył mi:

Siłą gdy popsuje się odkurzacz,

Śmiechem gdy mnie życie zacznie wkurzać,

Radą gdy popadnę w wątpliwości,

Ciałem gdy zapragnę też miłości! ***

To ja mała różyczka...

Wypadłam z koszyczka...

Nie umiem winszować

tylko mojego Chłopaka mocno pocałować...

Wszystkiego dobrego w dniu Chłopaka! ***

Dzień faceta dziś się święci,

Więc życzę Ci tego, co Cię kręci:

Full zabawy, dobrych chęci,

Niech Cię licho złe nie nęci,

"Złe" przygody niech Cię miną ***

W dzień dzisiejszy chłopaku miły,

Niech Ci płyną życia chwile,

Z duszy, z serca, z całej siły.

Więcej czuję - życzę tyle.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego?Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Skutki weekendowych wichur w całej Polsce