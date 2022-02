Życzenia idealne do wysłania SMS-em lub messengerem dla kobiet na 8 marca. Wierszyki na Dzień Kobiet 8 marca 2022! 8.03.2022

8 marca 2022! Najlepsze wierszyki na Dzień Kobiet. Życzenia idealne do wysłania SMS-em lub messengerem dla kobiet na 8 marca

W tym dniu należącym wyłącznie do Ciebie

Pragnę zaofiarować Tobie wszystkie

Wspaniałości tego świata a Ty spośród

Tych wybierz te które przyniosą Ci radość,

Miłość i szczęście.

***

Z bukietem róż nie mogę przyjść

By złożyć Ci życzenia

Lecz w słowach mych jest taka myśl

Niech się spełnią Twe marzenia

Dużo sukcesów oraz radości

Dużo uśmiechów i spełnienia marzeń

Moc słodyczy w Dniu Kobiet, życzy Ci...

***

- A może coś na wesoło?

Przyjmij życzenia Babko kochana

od drugiej Baby z samego rana,

niech Twój dzień cały będzie radosny

trzymaj się Babo, aby do wiosny!

***

Spełnienia wszystkich marzeń,

Zadowolenia z siebie,

Radości życiowej

I aby każdy kolejny dzień

Był Dniem Kobiet

Życzę Wam .... wspaniałe,

Niepowtarzalne Panie!

***

Marzec wyjął grosik srebrny,

Teraz będzie mu potrzebny.

Do kwiaciarni marzec pobiegł,

Kupić bukiet na Dzień Kobiet.

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA KOBIET, WIERSZYKI NA DZIEŃ KOBIET

Z okazji Dnia Kobiet

życzę Ci gorącej filiżanki kawy, którą ktoś dla Ciebie zrobi,

nieoczekiwanego telefonu od starego przyjaciela,

zielonych świateł na Twojej drodze,

radości z małych spraw, które Cię ucieszą na co dzień.

***

Bądź bardzo mądra, bądź bardzo miła.

Bądź zawsze szczera, miej wszystkie zalety.

Niech z Ciebie nadal będzie ideał kobiety.

***

Najserdeczniejsze przyjmij życzenia

Zamiarów i marzeń spełnienia,

W działaniu i w pracy - sukcesu.

Niech szczęście pilnuje Twojego adresu,

Jak wierny cień trwa obok stale,

Niech sprzyja Ci wytrwale.

NAJPIĘKNIEJSZE ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA KOBIET

Dla mamy, pani, dla dziewczynek,

w domu i w szkole, na wycieczce,

każdego dnia dobry uczynek -

to jest od chłopców drobny upominek.

***

Dużo szczęścia, radości

niech Ci w domku miłość gości.

Kłaniam się nisko,

bo jest jeszcze ślisko.

W rączki całuję,

życzonka przekazuję.

Bo Dzień Kobiet jest od tego,

żeby powiedzieć wszystkiego najlepszego...

***

Abyś była uśmiechnięta w dniu tak ważnego święta.

Abyś mimo biegu lat, zawsze kochała cały świat.

Abyś duchem młoda była i z problemów nic sobie nie robiła.

***

Dziś powinnaś być królową,

wypoczywać cały dzień.

Komplementów słuchać dużo,

wszystko na skinienie mieć.

Nawet, kiedy spojrzysz w niebo

i wypowiesz tę chce mieć,

dzisiaj będziesz miała wszystko,

bo to jest Twój dzień.

***

Choćby była zimna zima,

choćby lato męczyło upałem,

pozostań taka jak zawsze byłaś,

taka jaką Ciebie kiedyś poznałem.

Życzę Ci wszystkiego najpiękniejszego!

PIĘKNE ŻYCZENIA NA DZIEŃ KOBIET

Kwiatów nie dam, mimo szczerych chęci.

Lecz słowa, które zostaną w pamięci,

życzę szczęścia, dużo radości

i długiej szczęśliwej przyszłości.

Niech los Tobie z oczu łez nie wyciśnie,

niechaj się wszystko wiedzie pomyślnie.

Wszystko co piękne i wymarzone,

w dniu Święta Kobiet niech będzie spełnione.

WIERSZYKI NA DZIEŃ KOBIET, DZIEŃ KOBIET

Miłości po kres i radości do łez,

promyków słońca i bukietów róż bez końca,

mnóstwo wrażeń i spełnienia marzeń,

wiele szczęścia i trafnych decyzji podjęcia,

a w portfelu i na koncie? Same miliony lub chociaż tysiące.

***

Każdego roku o tej samej porze każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności, życzę Ci szczęścia, dużo radości,

to, czego pragniesz, by się spełniło, A to, co kochasz, by Twoim było!

***

Marzec pięknie się wystroił,

w kole między dziećmi stoi

i gromadkę uśmiechniętą Pyta:

jakie dzisiaj święto?

Zapamiętaj sobie, dzisiaj jest DZIEŃ KOBIET!

ŻYCZENIA NA DZIEŃ KOBIET, KRÓTKIE WIERSZYKI SMS NA DZIEŃ KOBIET

W dniu Święta Kobiet dużo zdrówka i miłości,

moc uśmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez pełni szczęścia jeśli chcesz.

***

W dniu Twojego święta,

Twój chłopak o Tobie pamięta.

I serdeczne składam życzenia szczęścia,

zdrowia i zadowolenia!

***

Z okazji Dnia Kobiet pragnę złożyć Ci życzenia,

wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia,

by w każdym dniu roku uśmiech na twarzy Twej gościł tak samo

często, jak w tym dniu.

***

Bądź zawsze szczęśliwa, złym losom

nieznana, uprzejma, czuła, tkliwa,

przez wszystkich kochana.

***

Z okazji Dnia Kobiet życzę Ci,

abyś nigdy nie przejmowała się upływem lat,

zawsze z nadzieją patrzyła w przyszłość

i nigdy nie traciła swojego uroku.