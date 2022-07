Życzenia imieninowe dla kobiety i mężczyzny. Zobacz, czego życzyć w imieniny 25.07.2022

UNIWERSALNE ŻYCZENIA NA IMIENINY

W dniu imienin przyjmij, proszę,

szczerych życzeń pełne kosze

W dobrym banku - sum bajecznych

dzieci zdrowych, ślicznych, grzecznych.

A urody - wciąż w rozkwicie…

***

Miś dał by Ci miodek,

miodzio do jedzenia,

a ja zamiast tego,

składam ci życzenia:

Zdrowia, szczęścia, długich lat,

niech zakwitnie szczęścia kwiat,

dzisiaj masz swe imieniny,

więc i wesołej życzę miny.

Życzy...

***

Imieniny - każdy to powie,

najlepsza okazja, by wypić za zdrowie.

Toast za Ciebie, za lepsze czasy,

by nie zabrakło piwa i kasy.

Ostatni toast, rzecz najważniejsza,

by jutro głowa nie była cięższa...

WIERSZYKI NA IMIENINY

Szczęścia, zdrowia, pomyślności,

czerp z życia same radości!

Niech los Ci zawsze sprzyja,

a co złe niech Cię omija.

Dużo słodkości, szczęścia w miłości,

samych luksusów, milion całusów.

Niech odejdą precz gorycze

z głębi serca Tobie życzę.

O czym myślisz, o czym marzysz

niech Ci w życiu się przydarzy!

Najlepszego z okazji Twych imienin!

***

W tym pięknym dniu,

szczególnie życzę Ci rzeczy dwóch:

miłości, co w sens życie ubiera

i szczęścia, by wygrać z losem w pokera

***

Z nadchodzącym dniem radości,

które twym imieniem słynie,

Życzę niech ci w obfitości

Sto lat życia szczęściem płynie.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie,

Niech ci w życiu dobrze będzie,

Niech cię dalszy los obdarzy,

Tym wszystkim o czym serce marzy.