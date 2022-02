Życzenia na 8 marca. Urocze życzenia na Dzień Kobiet! Życzenia na dzień kobiet. Krótkie życzenia na Dzień Kobiet do wysłania sms! 8.03.2022

Paris, London, Miami, New York, Ibiza... Tego Ci życzę, odkrywania co dzień nowego, coraz to piękniejszego świata i życia wśród sprzyjających twoim marzeniom ludzi, do których ja się zaliczam pisząc tego smsa z głowy pełnej pięknych uczuć dla Ciebie, na zawsze pamiętający...

Dla mamy, pani, dla dziewczynek,

w domu i w szkole, na wycieczce,

każdego dnia dobry uczynek -

to jest od chłopców drobny upominek.

Abyś była uśmiechnięta

w dniu tak ważnego święta.

Abyś mimo biegu lat,

zawsze kochała cały świat.

Abyś duchem młoda była

i z problemów nic sobie nie robiła.

Przyjmij życzenia Babko kochana

od drugiej Baby z samego rana,

niech Twój dzień cały będzie radosny

trzymaj się Babo, aby do wiosny!

By się spełniły Twoje życzenia,

by się ziściły Twoje marzenia,

by uśmiech często gościł na Twej twarzy,

byś zdobyła w życiu, szczyt swoich marzeń

wszystko, co chciałabyś by się zdarzyło

wszystko czego pragniesz by Twoim było.

Z okazji dzisiejszego Dnia Kobiet życzę Ci,

aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały,

by nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr co rozwiewa smutki.