Życzenia na Barbórkę do wysłania SMS, MMS, Messenger. Najlepsze życzenia na Barbórkę. Życzenia na Dzień Górnika 4.12.2022

Życzenia na Barbórkę do wysłania SMS, MMS, Messenger

BARBÓRKA 2022

Z okazji Dnia Górnika gorąco życzę,

aby w trakcie wykonywania codziennych obowiązków

towarzyszyło Ci zawsze poczucie bezpieczeństwa

- i to zarówno bezpieczeństwa własnego życia i zdrowia.

***

Niech smutek zniknie w górskim potoku,

By radość kwitła jak róża co roku.

By na Twej twarzy promyczek słońca

Nigdy nie zniknął i trwał do końca.

By piękne chwile w Twoim życiu trwały wiecznie.

***

Mamy elektryczność, radia słuchać możesz.

Gna pociągów tysiąc, okręt mknie przez morze,

Przemysł się rozwija w hutach i fabrykach.

Czyjej pracy zawdzięczając? No pewnie górnika!!

Pali się pod blachą, kot na piecu mruczy,

Mama fartuch szyje, starszy brat się uczy.

Węgiel płonie jasno, ciepłem mnie przenika.

Z czyjej pracy korzystamy? No pewnie górnika!!

***

Tam pod ziemią, w ciemnym chodniku

Wielu pracuje dzielnych górników.

Ciężka to praca czarnego człowieka,

Dzwonią kilofy pot z czoła ścieka.

Gdy nam słoneczko zagląda do domu,

Górnik pracuje w kopalni zmęczony.

Za czarny węgiel i za sól białą

Chwała górnikom dzielnym wytrwałym.