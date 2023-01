Życzenia na Dzień Babci i Dzień Dziadka. Wierszyki dla dziadków z okazji ich święta. Krótkie życzenia z okazji Dnia Babci

Kochana Babciu, Kiedy przytulam się do Ciebie, To jest mi cieplej niż słońcu na niebie, Więc nie wypuszczaj mnie ze swych ramion, Kocham Cię bardzo, moja Babuniu!

ŻYCZENIA NA DZIEŃ DZIADKA

Dziadziu miły, Dziadziu drogi

żyj szczęśliwie i wesoło

nie znaj nigdy doli srogiej,

spokój niech Twe wieńczy czoło.

Niech Twe dzionki słodko płyną

Pełne szczęścia i nadziei

Tobie, mój kochany dziadku,

życzę zdrowia i dostatku.

***

Jest taki jeden facet,

Przystojny jak James Bond...

To dziadek mój kochany,

nie znacie go? To błąd!

***

Dziadku Ty mnie życia uczyłeś,

wszystko co miałeś mi poświęciłeś,

nikt nie ofiaruje nigdy mi więcej,

dziś Ci więc daję serce w podzięce